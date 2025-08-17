100. gol Jesusa Imaza w Ekstraklasie! Bramki Hiszpana dały wygraną Jagiellonii

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu prawie 35-letni zawodnik miał na koncie 97 goli. W 2. kolejce trafił do siatki w meczu z Widzewem Łódź (3:2), a teraz zanotował dwa trafienia w spotkaniu w Radomiu.

Choć Radomiak wyszedł na prowadzenie za sprawą trafienia Jana Grzesika, dwa gole Imaza zapewniły trzy punkty ekipie z Białegostoku.

Imaz w przeszłości występował w Wiśle Kraków, dla której uzyskał 14 goli w ekstraklasie, a barwy Jagiellonii reprezentuje od 2019 roku.

Obecnie do „Klubu 100” należy 33 piłkarzy, a Imaz został drugim obcokrajowcem, po Portugalczyku Flavio Paixao, byłym napastniku Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk, który zakończył już karierę.

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 1:2 (1:1).

Bramki: 1:0 Jan Grzesik (32), 1:1 Jesus Imaz (43), 1:2 Jesus Imaz (50).

Żółte kartki - Radomiak Radom: Christos Donis, Vasco Lopes, Roberto Alves, Jeremy Blasco, Adrian Dieguez, Filip Majchrowicz. Jagiellonia Białystok: Norbert Wojtuszek.

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin).

Widzów: 8 563.

BS, PAP