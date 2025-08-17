Nicola Zalewski już odchodzi z Interu Mediolan! Sensacyjny transfer reprezentanta Polski

Piłka nożna

Nicola Zalewski odchodzi z Interu Mediolan - zgodnie donoszą najlepiej poinformowani włoscy dziennikarze. Nowym klubem reprezentanta Polski ma zostać inny z klubów Serie A, Atalanta Bergamo.

fot. PAP
Wygląda na to, że przygoda Zalewskiego z Interem będzie trwała zaledwie pół roku. Przypomnijmy - w lutym tego roku ekipa z Mediolanu wypożyczyła Zalewskiego z Romy, a następnie wykupiła go za ponad sześć milionów euro, łącznie płacąc za Polaka około siedem milionów euro.

 

Według doniesień włoskich dziennikarzy, Zalewski ma już jednak błyskawicznie opuścić Inter. Jego transfer negocjuje bowiem Atalanta. Klub z Bergamo ma zapłacić za polskiego zawodnika około 17 milionów euro, o czym donoszą między innymi Fabrizio Romano czy Matteo Moretto.

 

 

W barwach Interu Zalewski rozegrał 17 meczów, strzelając gola i notując jedną asystę. Wcześniej zanotował 123 występy dla Romy.

 

23-latek ma na swoim koncie 29 meczów w reprezentacji Polski.

BS, Polsat Sport
