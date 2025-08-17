Nicola Zalewski już odchodzi z Interu Mediolan! Sensacyjny transfer reprezentanta Polski

Wygląda na to, że przygoda Zalewskiego z Interem będzie trwała zaledwie pół roku. Przypomnijmy - w lutym tego roku ekipa z Mediolanu wypożyczyła Zalewskiego z Romy, a następnie wykupiła go za ponad sześć milionów euro, łącznie płacąc za Polaka około siedem milionów euro.

Według doniesień włoskich dziennikarzy, Zalewski ma już jednak błyskawicznie opuścić Inter. Jego transfer negocjuje bowiem Atalanta. Klub z Bergamo ma zapłacić za polskiego zawodnika około 17 milionów euro, o czym donoszą między innymi Fabrizio Romano czy Matteo Moretto.

🚨⚫️🔵 Nicola Zalewski to Atalanta, here we go! Deal agreed for €17m fee as Polish LWB joins Ivan Juric’s project.



Inter receive €17m after signing Zalewski for €7m total fee in June following initial loan move.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025

W barwach Interu Zalewski rozegrał 17 meczów, strzelając gola i notując jedną asystę. Wcześniej zanotował 123 występy dla Romy.

23-latek ma na swoim koncie 29 meczów w reprezentacji Polski.

BS, Polsat Sport