Sinner - Alcaraz na żywo. Relacja live i wynik online finał Cincinnati

Sinner w poprzedniej rundzie zakończył przygodę francuskiego kwalifikanta Terence'a Atmane'a, wygrywając 7:6 (7-4), 6:2. Francuz, pomimo porażki, zanotuje spektakularny awans w rankingu ATP - pierwszy raz w karierze "wskoczy" do pierwszej setki zawodników.

Sinner zagra w swoim 28. finale ATP Tour. 24-letni tenisista przez trzy miesiące, od lutego do maja, był zawieszony za doping.

W finale naprzeciw niego stanie najgroźniejszy rywal - Carlos Alcaraz, który pokonał Alexandra Zvereva po chaotycznym meczu 6:4, 6:3. Spotkanie najpierw zostało przerwane na 13 minut, by udzielić pomocy kibicowi. Później Zverev źle się poczuł i poprosił o przerwę medyczną.

Alcaraz celuje w szósty tytuł w tym roku. Sinnera pokonał osiem razy w 13 meczach, w tym w finale Roland Garros wiosną. Przegrał z nim jednak w Wimbledonie.

BS, PAP