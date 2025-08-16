Wielka szansa dla Świątek! Musi spełnić tylko jeden warunek

Rywalizacja w USA może być wyjątkowa dla Igi Świątek. Polka, będąca aktualnie trzecią rakietą świata, pewnie pokonała w ćwierćfinale turnieju Annę Kalinską 2:0 (6:3, 6:4) i awansowała do półfinału. A wcześniej wyeliminowała Anastazję Potapową i Soranę Cirsteę. Natomiast z amerykańskimi zmaganiami pożegnała się wiceliderka rankingu WTA - Coco Gauff, która przegrała mecz 1/4 finału z Jasmine Paolini.

Co to oznacza dla raszynianki? Otóż, aktualnie Polkę i Amerykankę dzieli 551 punktów w rankingu WTA. Dzięki klęsce Gauff Świątek ma szansę zająć jej miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. Jest jednak jeden warunek, który musi zostać spełniony. Polka musi wygrać finał turnieju w Cincinnati. Jeśli to się uda, wyprzedzi tenisistkę z USA o 59 oczek. Gdyby jednak nie powiodło się naszej rodaczce, zostanie na trzecim miejscu.

Niższa lokata Polce nie grozi. Czwarta w rankingu Jessica Pegula traci do podium ponad 2000 punktów. Natomiast pierwsze miejsce piastuje Aryna Sabalenka. Mimo iż Białorusinka również odpadła na etapie ćwierćfinału po porażce z Jeleną Rybakiną, to ma na tyle dużą przewagę, że nikt aktualnie nie jest w stanie jej zagrozić.

W niedzielę - 17 sierpnia, Polka zmierzy się z Rybakiną. Jeśli Świątek zwycięży w tym spotkaniu, jej rywalką w finale będzie wygrana z pary Jasmine Paolini - Weronika Kudermietowa.

MR, Polsat Sport