Włochy - Japonia na żywo. Relacja live i wynik online siatkarskie MŚ
Włochy - Japonia to mecz o złoty medal siatkarskich MŚ do lat 21. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas MŚ siatkarek do lat 21. W meczu o złoty medal medal Włochy zmierzą się z Japonią.
Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Japonia na Polsatsport.pl.