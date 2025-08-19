JSW Jastrzębski Węgiel zaczął przygotowania do sezonu! Kto pojawił się na pierwszym treningu?

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla mają już za sobą pierwszy trening w przygotowaniach do sezonu 2025/26. W poniedziałek i we wtorek (18–19 sierpnia) jedenastu siatkarzy wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez nowego szkoleniowca drużyny - Andrzeja Kowala. Inauguracyjny trening odbył się w siłowni. We wtorek rano zawodnicy przeszli badania medyczne, a na popołudnie zaplanowano pierwszy trening z piłkami.

Zobacz także: Zespół PlusLigi rozpoczął przygotowania. W perspektywie mecz z ćwierćfinalistą LM

Łukasz Kaczmarek, Jordan Zaleszczyk, Mateusz Kufka, Nicolas Szerszeń, Joshua Tuaniga, Michał Gierżot, Adam Lorenc, Łukasz Usowicz i Adrian Staszewski to siatkarze pierwszego zespołu, którzy pojawili się na treningu. Dołączyli do nich dwaj adepci Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla - Paweł Gemborys oraz Kanadyjczyk Caleb Hout.

Sztab szkoleniowy na czele z Andrzejem Kowalem tworzą: asystenci Leszek Dejewski i Bogdan Szczebak, trener przygotowania motorycznego Andrzej Sawicki, statystyk Filip Mystkowski oraz fizjoterapeuci Adrian Brudnicki i Szymon Łabuz.

W inauguracyjnych zajęciach zabrakło zawodników, którzy przebywają na zgrupowaniach reprezentacji narodowych. Z grona tych, którzy przygotowują się do mistrzostw Świata na Filipinach (12–28 września), zabrakło: Francuza Benjamina Toniuttiego, Niemca Antona Brehme, Serba Mirana Kujundzicia oraz reprezentanta Polski Maksymiliana Graniecznego. Nieobecny był również libero Jakub Jurczyk, który niebawem wystąpi w mistrzostwach Świata U21 w Chinach (21–31 sierpnia).

JSW Jastrzębski Węgiel zainauguruje rozgrywki sezonu 2025/26 wyjazdowym meczem z Indykpolem AZS Olsztyn (22 października). Cztery dni później odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu połączona ze spotkaniem drugiej kolejki ze Ślepskiem Malow Suwałki (26 października). W dniu 5 listopada w katowickim Spodku zostanie rozegrany mecz o Superpuchar Polski, w którym jastrzębianie zmierzą się z mistrzem kraju Bogdanką LUK Lublin.

Polsat Sport, jastrzebskiwegiel.pl