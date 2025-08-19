US Open: Maja Chwalińska - Giorgia Pedone. Relacja live i wynik na żywo

US Open to ostatnia impreza wielkoszlemowa w sezonie. Jedną z Polek, która przystąpiła do kwalifikacji na Flushing Meadows, jest Maja Chwalińska.

23-latka miała już okazję w tym roku grać w imprezie najwyższej rangi. Wywalczyła sobie bowiem miejsce w drabince głównej Australian Open, lecz odpadła na etapie pierwszej fazy.

Następnie Chwalińska próbowała swoich sił w Roland Garros i na Wimbledonie. Ze zmaganiami w Paryżu pożegnała się w drugiej rundzie eliminacji, natomiast w Londynie poniosła porażkę już w pierwszym meczu.

Ostatnio natomiast na światowych kortach widzieliśmy Polkę miesiąc temu. W zawodach WTA 250 w Jassy dotarła do drugiej rundy. Następnie doskwierały jej problemy zdrowotne.

Chwalińska wraca do rywalizacji w US Open, a jej pierwszą przeciwniczką w kwalifikacjach jest Giorgia Pedone. Włoszka zajmuje obecnie 252. miejsce w rankingu WTA. Polka plasuje się wyżej, bo na 177. lokacie.

Dla obu zawodniczek jest to pierwsza bezpośrednia potyczka.

