Jest decyzja ws. Barcelony. UEFA wyraziła zgodę

Radio Catalunya poinformowało, że UEFA zaakceptowała nieoficjalną prośbę Barcelony o rozegranie na wyjeździe pierwszej kolejki Champions League, która odbędzie się w dniach 16-18 września. Ta decyzja pozwoli zyskać czas na przygotowanie stadionu Camp Nou, który wciąż nie uzyskał niezbędnych pozwoleń na otwarcie.

Przebudowa Camp Nou rozpoczęła się w sezonie 2022/23. Największy stadion piłkarski w Europie został otwarty w 1957 roku i wymagał modernizacji. Na obiekcie zadaszono wszystkie trybuny, a jego pojemność zwiększyła się do 105 tysięcy.

Barcelona miała rozgrywać mecze na zmodernizowanym stadionie od początku sezonu, ale budowa opóźniła się i nie spełniono jeszcze wszystkich procedur. Jeśli oczekiwanie na otwarcie obiektu przedłuży się, to Barcelona tymczasowo może wrócić na Estadio Olimpico Lluis Companys, gdzie w dwóch ostatnich sezonach rozgrywała mecze w roli gospodarza. Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń na otwarcie Camp Nou, klub podpisał umowę z Radą Miasta Barcelony na użytkowanie stadionu Montjuic do lutego 2026 roku.

Decyzja UEFA oznacza to, że Barcelona zagra u siebie w 2. kolejce fazy zasadniczej Champions League, która ma odbędzie się 30 września i 1 października. Klub zyskał tym samym więcej czasu na dostosowanie obiektu.

Na rękę Barcelonie poszła również La Liga, która zgodziła się na to, aby „Duma Katalonii” w pierwszych kolejkach hiszpańskiej ekstraklasy grała na wyjeździe.

