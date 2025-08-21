Taki dźwięk pamięta się przez całe życie! Najszybsze serwy w historii siatkówki, piłka mknęła jak pocisk

Rekordzistką Ana Cristina de Souza z Brazylii



Absolutną rekordzistką w kobiecej siatkówce jest Brazylijka Ana Cristina de Souza. W maju 2024 roku w meczu Ligi Narodów zmierzono jej fenomenalny wynik. Po jej zagrywce w starciu z Koreą Południową piłka mknęła z prędkością 118 km/h. Wydawać by się mogło, że piłka ta była nie do obrony. Koreanki jednak ją przyjęły, a następnie zakończyły akcję zdobyciem punktu. Nie zmienia to jednak faktu, że Ana Cristina de Souza ustanowiła fenomenalny wynik.

Do kogo wcześniej należał ten rekord?



Wcześniejszy rekord należał do Serbki Tijany Bosković, która w 2023 roku w meczu mistrzostw Europy posłała zagrywkę z prędkością 116 km/h. Tym samym po zaledwie kilku dniach poprawiła wynik osiągnięty przez Turczynkę Melissę Vargas.

Piłka przy jej serwisie szybowała z prędkością 112 km/h. Świetnym wynikiem może poszczycić się też Włoszka Paola Egonu. Ta w 2019 roku ustanowiła rekord na poziomie 109 km/h i przetrwał on cztery lata. Jak długo na szczycie tej listy utrzyma się Ana Cristina de Souza?

Martyna Łukasik najlepiej serwującą siatkarką w naszej kadrze



Choć Martyna Łukasik nie serwuje tak mocno, jak rekordzistki, to jednak robi to niezwykle precyzyjnie. W rozgrywkach Ligi Narodów była najlepiej serwującą w reprezentacji Polski. Na swoim konice zanotowała 18 asów, co było czwartym wynikiem w turnieju. Co ciekawe z punktu serwisowego pomyliła się tylko 5 razy na 163 próby.

Pod tym względem była najlepsza z czołówki. Serwowała ze skutecznością 11,04%, będąc pewnym punktem drużyny i regularnie dostarczając jej punktów. Liczymy na to, że podobnie będzie na mistrzostwach świata w Tajlandii, co pomoże Polkom w walce o strefę medalową. Dobrym i skutecznym serwisem w reprezentacji Polski mogą poszczycić się też takie siatkarki jak m.in.:

· Katarzyna Wenerska (9 pkt),

· Martyna Czyrniańska (8 pkt),

· Julita Piasecka (5 pkt).

Od dyspozycji biało-czerwonych w polu serwisowym w dużej mierze zależeć będą osiągane przez nie wyniki na mistrzostwach świata. Stefano Lavarini i jego podopieczne z pewnością przygotowały na ten turniej nowe warianty zagrywki, szukając tu swoich przewag.

Mistrzostwa Świata siatkarek w Polsacie



Prawa do transmisji meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet ma telewizja Polsat. Turniej w Tajlandii odbędzie się w dniach 22 sierpnia - 7 września i pojedynki transmitowane będą na antenach sportowych Polsatu. Przy okazji meczów Polek stacja zaproponuje specjalne studio, w którym nie zabraknie opinii ekspertów, prognoz i analiz siatkarskich, a także wywiadów z zawodniczkami po meczach.

Polsat Sport