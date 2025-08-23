Barcelona w poprzedniej kolejce pewnie pokonała Mallorcę 3:0. Na listę strzelców w pierwszej połowie wpisali się Raphinia i Ferran Torres, a wynik ustalił w doliczonym czasie drugiej odsłony meczu Lamine Yamal. Przeciwnicy "Dumy Katalonii" już w pierwszej połowie grali w osłabieniu - czerwoną kartkę obejrzeli Manu Morlanes oraz Vedat Muriqi.

W tym spotkaniu nie zobaczyliśmy Roberta Lewandowskiego, który zmagał się z urazem mięśniowym, ani Wojciecha Szczęsnego, którego włodarze klubu nie zarejestrowali jeszcze do rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Artur Jędrzejczyk w swoim stylu. "Miał ze starym trochę pojedynków"

Z kolei Levante na inaugurację hiszpańskich rozgrywek ligowych zaliczyło porażkę na wyjeździe w starciu z Deportivo Alaves. Po pierwszych 35 minutach do szatni z jednobramkowym prowadzeniem schodzili gospodarze po trafieniu Toniego Martineza. W drugiej połowie goście zdołali wyrównać po bramce Jeremiego Toljana i wydawało się, że wynik meczu już się nie zmieni. Jednak pod koniec meczu Nahuel Tenaglia dał trzy punkty drużynie Deportivo.

Relacja live i wynik na żywo meczu Levante UD - FC Barcelona na Polsatsport.pl

MR, Polsat Sport