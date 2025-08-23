Linette - Kessler na żywo. Relacja live i wynik online US Open

Z polskich tenisistów tylko Magda Linette w niedzielę rozpocznie rywalizację w ostatnim w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym - US Open, rozgrywanym na kortach twardych w Nowym Jorku. Poznanianka zmierzy się z rozstawioną z numerem 32. Amerykanką McCartney Kessler. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Spotkanie Linette z Kessler zaplanowano jako pierwsze na korcie numer 11.

 

W niedzielę nie zabraknie również meczów największych gwiazd. Rywalizację rozpocznie broniąca tytułu liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka zagra ze Szwajcarką Rebeką Masarovą ok. godz. 20 czasu polskiego na korcie centralnym. W nocy z niedzieli na poniedziałek zmagania na tym samym obiekcie rozpocznie Serb Novak Djokovic. 24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, w tym czterokrotny triumfator US Open, w pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykaninem Learnerem Tienem.

 

W kolejnych dniach w Nowym Jorku zagrają natomiast wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek, która zmierzy się z Kolumbijką Emilianą Arango, Magdalena Fręch (nr 28.) z Australijką Talią Gibson oraz jedyny polski singlista Kamil Majchrzak, którego pierwszym rywalem będzie Boliwijczyk Hugo Dellien.

 

Finał gry pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.

 

