Polska - Kazachstan. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?

Trzy mecze, trzy wygrane, trzy bez straty seta - to dotychczasowy bilans podopiecznych Piotra Grabana podczas MŚ do lat 21. Młodzi polscy siatkarze pokonali kolejno Portoryko, Koreę Południową i Kanadę, triumfując za każdym razem 3:0.

W czwartej kolejce Biało-Czerwoni zmierzą się z Kazachstanem. Juniorscy reprezentanci tego kraju przegrali dwa pierwsze mecze z Iranem i Kanadą, ale w trzecim spotkaniu ograli Portoryko, wygrywając bez straty seta.

Polska - Kazachstan. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Kazachstan? Polscy siatkarze zagrają w poniedziałek 25 sierpnia. Godzina meczu Polska - Kazachstan na mistrzostwach świata w siatkówce to 8.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport