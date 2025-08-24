Trener beniaminka ekstraklasy Arki Gdynia zapewnia przed niedzielnym meczem w Gdańsku z Lechią, że zna specyfikę derbów. – Na Górnym Śląsku, skąd pochodzę, takie spotkania, na różnym poziomie, często rozgrywane są co tydzień - powiedział Dawid Szwarga.

- Pochodzę z Górnego Śląska i przeżyłem już kilka derbów. U nas w niektórych ligach takie mecze, oczywiście większe bądź mniejsze, rozgrywane są co tydzień i znam ich specyfikę. To bardzo ważne spotkanie dla obu zespołów, poziom energii i ekscytacji będzie trochę większy niż przed innymi meczami, ale to jest normalne. Bez względu jednak na to, z kim się mierzymy, trzeba zachować stabilność w przygotowaniach - przyznał w czwartek na konferencji prasowej w Gdyni Szwarga.

35-letni szkoleniowiec przekonuje, że również istotne jest, aby przed takim spotkaniem nie przemotywować drużyny.

- Zawodnicy mają wyjść na boisko z optymalnym poziomem pobudzenia. W Katowicach nie byliśmy na optymalnym poziomie, jeśli chodzi o przygotowanie do meczu i podejście zawodników. W potyczce z Lechią warto się zastanowić, żeby to pobudzenie lekko obniżyć, aby nie było za wysokie. Jeśli jest za dużo emocji, to na boisku podejmuje się gorsze decyzje – zauważył.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.