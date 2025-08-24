Polska - Iran. Kiedy mecz polskich siatkarzy? O której godzinie?
Polska - Iran to kolejne spotkanie polskich siatkarzy na mistrzostwach świata do lat 21. Kiedy mecz Polska - Iran? O której godzinie Polska - Iran na MŚ 2025?
Czas na kolejny mecz polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata do lat 21 - ostatni w fazie grupowej.
Podopieczni Piotra Grabana rywalizują w grupie B, gdzie grali kolejno z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą oraz Kazachstanem.
W ostatnim meczu fazy grupowej młodzi polscy siatkarze zmierzą się z rówieśnikami z Iranu.
Kiedy mecz siatkarzy Polska - Iran? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 26 sierpnia. Godzina meczu Polska - Iran to 5.00 polskiego czasu.