Polska - Iran. Kiedy mecz polskich siatkarzy? O której godzinie?

Czas na kolejny mecz polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata do lat 21 - ostatni w fazie grupowej.

Podopieczni Piotra Grabana rywalizują w grupie B, gdzie grali kolejno z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą oraz Kazachstanem.

W ostatnim meczu fazy grupowej młodzi polscy siatkarze zmierzą się z rówieśnikami z Iranu.

Polska - Iran. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz siatkarzy Polska - Iran? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 26 sierpnia. Godzina meczu Polska - Iran to 5.00 polskiego czasu.

