Polscy siatkarze fenomenalnie radzą sobie na tegorocznym czempionacie. Podopieczni Piotra Grabana są jedyną reprezentacją na turnieju w Chinach, która w swoich pierwszy czterech spotkaniach nie przegrała ani jednego seta. Biało-Czerwoni pokonali kolejno narodowe drużyny: Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu.

Irańczycy również mogą być zadowoleni ze swoich dotychczasowych występów na czempionacie globu. Warto bowiem przypomnieć, że najbliżsi przeciwnicy Polaków również mają na swoim koncie w sumie cztery zwycięstwa.

Nadchodzące spotkanie może okazać się kluczowe dla naszych zawodników. To właśnie to starcie zadecyduje, która reprezentacja zakończy premierową fazę mistrzostw na pierwszym miejscu w grupie B.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Iran na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 5:00.