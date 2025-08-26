Kolejny reprezentant Polski w Serie A! Włoski klub oficjalnie ogłosił transfer
Napastnik reprezentacji Polski Adam Buksa przeszedł z duńskiego FC Midtjylland do Udinese - poinformował klub włoskiej Serie A. Jak dodano, 29-letni piłkarz podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku.
Od początku sierpnia zawodnikiem Udinese jest inny z reprezentantów Polski Jakub Piotrowski. Drużynę prowadzi natomiast były szkoleniowiec Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kosta Runjaic.
"Środkowy napastnik o mocnej budowie fizycznej, a jednocześnie dynamiczny. Wyróżnia się zarówno grą tyłem do bramki, jak i wykończeniem akcji. W dwóch ostatnich sezonach osiągał dwucyfrowy dorobek w ligach zagranicznych, a także strzelił kilka goli w europejskich pucharach i dla reprezentacji Polski" - podkreślono na stronie Udinese.
Urodzony w Krakowie Buksa występował już w wielu klubach - m.in. Zagłębiu Lubin, Pogoni Szczecin, New England Revolution, RC Lens, Antalyasporze, a w poprzednim sezonie w Midtjylland.
W reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 23 mecze i zdobył siedem bramek.
Jego młodszy brat Aleksander także jest piłkarzem, obecnie w GKS Katowice.Przejdź na Polsatsport.pl