Kolejny reprezentant Polski w Serie A! Włoski klub oficjalnie ogłosił transfer

Piłka nożna

Napastnik reprezentacji Polski Adam Buksa przeszedł z duńskiego FC Midtjylland do Udinese - poinformował klub włoskiej Serie A. Jak dodano, 29-letni piłkarz podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku.

fot. Cyfrasport
Adam Buksa

Od początku sierpnia zawodnikiem Udinese jest inny z reprezentantów Polski Jakub Piotrowski. Drużynę prowadzi natomiast były szkoleniowiec Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kosta Runjaic.

 

"Środkowy napastnik o mocnej budowie fizycznej, a jednocześnie dynamiczny. Wyróżnia się zarówno grą tyłem do bramki, jak i wykończeniem akcji. W dwóch ostatnich sezonach osiągał dwucyfrowy dorobek w ligach zagranicznych, a także strzelił kilka goli w europejskich pucharach i dla reprezentacji Polski" - podkreślono na stronie Udinese.

 

Urodzony w Krakowie Buksa występował już w wielu klubach - m.in. Zagłębiu Lubin, Pogoni Szczecin, New England Revolution, RC Lens, Antalyasporze, a w poprzednim sezonie w Midtjylland.

 

W reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 23 mecze i zdobył siedem bramek.

 

Jego młodszy brat Aleksander także jest piłkarzem, obecnie w GKS Katowice.

BS, PAP
ADAM BUKSAPIŁKA NOŻNAWŁOCHY
