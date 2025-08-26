Kolejny reprezentant Polski w Serie A! Włoski klub oficjalnie ogłosił transfer

Od początku sierpnia zawodnikiem Udinese jest inny z reprezentantów Polski Jakub Piotrowski. Drużynę prowadzi natomiast były szkoleniowiec Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kosta Runjaic.

"Środkowy napastnik o mocnej budowie fizycznej, a jednocześnie dynamiczny. Wyróżnia się zarówno grą tyłem do bramki, jak i wykończeniem akcji. W dwóch ostatnich sezonach osiągał dwucyfrowy dorobek w ligach zagranicznych, a także strzelił kilka goli w europejskich pucharach i dla reprezentacji Polski" - podkreślono na stronie Udinese.

Urodzony w Krakowie Buksa występował już w wielu klubach - m.in. Zagłębiu Lubin, Pogoni Szczecin, New England Revolution, RC Lens, Antalyasporze, a w poprzednim sezonie w Midtjylland.

W reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 23 mecze i zdobył siedem bramek.

Jego młodszy brat Aleksander także jest piłkarzem, obecnie w GKS Katowice.

BS, PAP