US Open: Naomi Osaka - Greet Minnen. Relacja live i wynik na żywo
Naomi Osaka - Greet Minnen to spotkanie w ramach pierwszej rundy tegorocznego US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Greet Minnen na Polsatsport.pl
US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.
W tym roku nagrody US Open są imponujące. Łącznie w puli znalazło się bowiem rekordowe 90 milionów dolarów - o 15 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas w turnieju pań triumfowała Aryna Sabalenka, z kolei w męskiej rywalizacji najlepszy był Jannik Sinner.
Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.
Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Greet Minnen na Polsatsport.plPrzejdź na Polsatsport.pl