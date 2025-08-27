Polska - Niemcy na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarek

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w grupie G, jeśli chodzi o mistrzostwa świata w siatkówkę 2025. W środę dowiemy się, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie - Polska czy Niemcy. Obie reprezentacje mają na swoim koncie komplet punków i bezpośrednie starcie rozstrzygnie, która z drużyn wygra grupę, a która awansuje do kolejnej fazy z drugiej lokaty.

Polska ograła kolejno Wietnam i Kenię, jednak niespodziewanie w obu spotkaniach straciła po jednym secie. Niemki natomiast wygrały oba mecze w trzech partiach.

- W pewnym stopniu ten zespół jest dla nas łatwiejszy do odczytania pod takim względem, że wiemy czego się po nich spodziewać. Gramy z nimi częściej. Znamy ich siatkówkę, one znają naszą siatkówkę. Wierzę w to, że wykorzystamy ich słabsze strony - oceniła Martyna Łukasik, w rozmowie z Bożeną Pieczko odnosząc się do meczu z Niemkami.

Po raz ostatni Polska i Niemcy zmierzyły się w czerwcu tego roku w ramach siatkarskiej Ligi Narodów. W meczu fazy grupowej podopieczne Stefano Lavariniego pewnie wygrały 3:0. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15.30.

