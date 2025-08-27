Polska - Ukraina na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy

Czas na kolejną fazę mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Po zakończeniu zmagań grupowych, tym razem polscy siatkarze zagrają spotkanie w ramach 1/8 finału turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Tylko jedna porażka. Tak polscy siatkarze zaprezentowali się w fazie grupowej mistrzostw świata

W tej fazie MŚ do lat 21 rywalami podopiecznych Piotra Grabana będą reprezentanci Ukrainy. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w swojej grupie, natomiast ich rówieśnicy z Ukrainy zakończyli zmagania na trzeciej lokacie i tym samym obie kadry trafiły na siebie w 1/8 finału.

Polska w fazie grupowej ograła Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan. W ostatniej kolejce Biało-Czerwoni przegrali z Irańczykami i tym samym zajęli drugie miejsce w grupie B.

Jak Polska poradzi sobie w starciu z Ukrainą?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Ukraina na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport