Liga Mistrzów: Wyniki losowania 2025/2026. Będą hity

Losowanie fazy zasadniczej odbyło się podczas gali UEFA w Monako.

Mistrzowie Hiszpanii zagrają u siebie z Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Olympiakosem Pireus i FC Kopenhaga Dominika Sarapaty, a na wyjeździe - z Chelsea, Clube Brugge Michała Skórasia, Slavią Praga i Newcastle United.

Bardzo trudnych rywali ma PSG. Obrońcy trofeum trafili na - oprócz Barcelony - Bayern Monachium, Atalantę Bergamo Nicoli Zalewskiego, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Sporting Lizbona, Newcastle United i Athletic Bilbao.

Ciekawe spotkania czekają Real Madryt, który z 15 triumfami jest rekordzistą Ligi Mistrzów i jej poprzednika, czyli Pucharu Klubowych Mistrzów Europy. „Królewscy” zmierzą się z Manchesterem City, Liverpoolem, Juventusem, Benficą Lizbona, Olympique Marsylia, Olympiakosem, AS Monaco i Kajratem Ałmaty.

Natomiast Manchester City Josepa Guardioli czeka rywalizacja z Borussią Dortmund, właśnie z Realem, Bayerem Leverkusen, Villarrealem, Napoli, Bodoe/Glimt, Galatasaray Stambuł i AS Monaco.

W fazie ligowej ponownie nie ma mistrza Polski. Lech Poznań odpadł już w 3. rundzie eliminacji - po porażce w dwumeczu z Crveną Zvezdą Belgrad, która w następnej fazie musiała uznać wyższość cypryjskiego Pafos FC.

Jest natomiast spora grupa polskich piłkarzy. To wspomniani Lewandowski i Szczęsny z Barcelony, Zalewski z Atalanty, Skóraś z Club Brugge oraz Sarapata z FC Kopenhaga, a także Piotr Zieliński z Interu Mediolan, Arkadiusz Milik z Juventusu (pauzujący od ponad roku z powodów zdrowotnych) i bramkarz Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam.

Obrońcą Arsenalu jest wciąż Jakub Kiwior, ale ma odejść do występującego w Lidze Europy FC Porto. Natomiast w kadrze Ajaksu Amsterdam znajduje się Jan Faberski, lecz on również może wkrótce zmienić barwy klubowe, prawdopodobnie w ramach wypożyczenia.

Inter Zielińskiego czeka konfrontacja m.in. z Liverpoolem, Arsenalem, Borussią Dortmund i Atletico Madryt.

Od poprzedniego sezonu zwiększono liczbę uczestników LM (oraz Ligi Europy i Ligi Konferencji) do 36, które będą rywalizować nie w grupach, a rozegrają po osiem spotkań zaliczanych do jednej, wspólnej tabeli.

Przed losowaniem UEFA podzieliła uczestników na cztery koszyki po osiem zespołów. Pary, które wyłonione zostały przez specjalny program komputerowy, zostały stworzone tak, aby każda ekipa zmierzyła się raz - u siebie i na wyjeździe - z dwoma różnymi drużynami z każdego z czterech koszyków. W fazie ligowej żaden zespół nie mógł trafić na krajowego rywala ani na więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

Zespoły, które ukończą fazę ligową na pozycjach 1-8, zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny z lokat 25-36 odpadną z europejskich pucharów.

Inną nowością od poprzedniego sezonu jest „tenisowy” model rozstawienia drużyn: przy losowaniu drabinki ekipy z miejsc 1-2 fazy ligowej zostaną umieszczone na takich pozycjach, aby nie mogły trafić na siebie w żadnej rundzie przed finałem. Na kluby z lokat 3-4 „wpadną” najwcześniej w półfinale.

Pierwsze spotkania zaplanowano na 16-18 września, a faza ligowa zakończy się 28 stycznia 2026. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

Liga Mistrzów: Wyniki losowania 2025/2026 (D - mecz domowy, W - mecz wyjazdowy)



Arsenal - Bayern Monachium (D), Inter (W), Atletico (D), Club Brugge (W), Olympiakos (D), Slavia Praga (W), Kajrat Ałmaty (D), Athletic (W)

Chelsea - FC Barcelona (D), Bayern Monachium (W), Benfica (D), Atalanta (W), Ajax (D), Napoli (W), Pafos (D), Karabach (W)

Liverpool - Real Madryt (D), Inter (W), Atletico (D), Eintracht (W), PSV (D), Marsylia (W), Karabach (D), Galatasaray (W)

Manchester City - Borussia Dortmund (D), Real Madryt (W), Bayer Leverkusen (D), Villarreal (W), Napoli (D), Bodo/Glimt (W), Galatasaray (D), AS Monaco (W)

Newcastle United - FC Barcelona (D), PSG (W), Benfica (D), Bayer Leverkusen (W), PSV (D), Marsylia (W), Athletic (D), Union SG (W)

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund (D), PSG (W), Villarreal (D), Eintracht (W), Slavia Praga (D), Bodo/Glimt (W), FC Kopenhaga (D), AS Monaco (W)

Athletic Bilbao - PSG (D), Borussia Dortmund (W), Arsenal (D), Atalanta (W), Sporting (D), Slavia Praga (W), Karabach (D), Newcastle (W)

Atletico Madryt - Inter (D), Liverpool (W), Eintracht Frankfurt (D), Arsenal (W), Bodo/Glimt (D), PSV (W), Union SG (D), Galatasaray (W)

FC Barcelona - PSG (D), Chelsea (W), Eintracht (D), Club Brugge (W), Olympiakos (D), Slavia Praga (W), FC Kopenhaga (D), Newcastle (W)

Real Madryt - Manchester City (D), Liverpool (W), Juventus (D), Benfica (W), Marsylia (D), Olympiakos (W), AS Monaco (D), Kajrat Ałmaty (W)

Villarreal - Manchester City (D), Borussia Dortmund (W), Juventus (D), Bayer Leverkusen (W), Ajax (D), Tottenham (W), FC Kopenhaga (D), Pafos (W)

Bayer Leverkusen - PSG (D), Manchester City (W), Villarreal (D), Benfica (W), PSV (D), Olympiakos (W), Newcastle (D), FC Kopenhaga (W)

Borussia Dortmund - Inter (D), Manchester City (W), Villarreal (D), Juventus (W), Bodo/Glimt (D), Tottenham (W), Athletic (D), FC Kopenhaga (W)

Bayern Monachium - Chelsea (D), PSG (W), Club Brugge (D), Arsenal (W), Sporting (D), PSV (W), Union SG (D), Pafos (W)

Eintracht Frankfurt - Liverpool (D), FC Barcelona (W), Atalanta (D), Atletico (W), Tottenham (D), Napoli (W), Galatasaray (D), Karabach (W)

Atalanta Bergamo - Chelsea (D), PSG (W), Club Brugge (D), Eintracht (W), Slavia Praga (D), Marsylia (W), Athletic (D), Union SG (W)

Inter Mediolan - Liverpool (D), Borussia Dortmund (W), Arsenal (D), Atletico (W), Slavia Praga (D), Ajax (W), Kajrat Ałmaty (D), Union SG (W)

Juventus - Borussia Dortmund (D), Real Madryt (W), Benfica (D), Villarreal (W), Sporting (D), Bodo/Glimt (W), Pafos (D), AS Monaco (W)

Napoli - Chelsea (D), Manchester City (W), Eintracht (D), Benfica (W), Sporting (D), PSV (W), Karabach (D), FC Kopenhaga (W)

Olympique Marsylia - Liverpool (D), Real Madryt (W), Atalanta (D), Club Brugge (W), Ajax (D), Sporting (W), Newcastle (D), Union SG (W)

AS Monaco - Manchester City (D), Real Madryt (W), Juventus (D), Club Brugge (W), Tottenham (D), Bodo/Glimt (W), Galatasaray (D), Pafos (W)

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium (D), FC Barcelona (W), Atalanta (D), Bayer Leverkusen (W), Tottenham (D), Sporting (W), Newcastle (D), Athletic (W)

Ajax Amsterdam - Inter (D), Chelsea (W), Benfica (D), Villarreal (W), Olympiakos (D), Marsylia (W), Galatasaray (D), Karabach (W)

PSV Eindhoven - Bayern Monachium (D), Liverpool (W), Atletico (D), Bayer Leverkusen (W), Napoli (D), Olympiakos (W), Union SG (D), Newcastle (W)

Sporting Lizbona - PSG (D), Bayern Monachium (W), Club Brugge (D), Juventus (W), Marsylia (D), Napoli (W), Kajrat Ałmaty (D), Athletic (W)

Benfica Lizbona - Real Madryt (D), Chelsea (W), Bayer Leverkusen (D), Juventus (W), Napoli (D), Ajax (W), Karabach (D), Newcastle (W)



Union Saint-Gilloise - Inter (D), Bayern Monachium (W), Atalanta (D), Atletico (W), Marsylia (D), PSV (W), Newcastle (D), Galatasaray (W)

Club Brugge - FC Barcelona (D), Bayern Monachium (W), Arsenal (D), Atalanta (W), Marsylia (D), Sporting (W), AS Monaco (D), Kajrat Ałmaty (W)

Galatasaray Stambuł - Liverpool (D), Manchester City (W), Atletico (D), Eintracht (W), Bodo/Glimt (D), Ajax (W), Union SG (D), AS Monaco (W)

Slavia Praga - FC Barcelona (D), Inter (W), Arsenal (D), Atalanta (W), Bodo/Glimt (D), Tottenham (W), Athletic (D), Pafos (W)

Olympiakos Pireus - Real Madryt (D), FC Barcelona (W), Bayer Leverkusen (D), Arsenal (W), PSV (D), Ajax (W), Pafos (D), Kajrat Ałmaty (W)

Kajrat Ałmaty - Real Madryt (D), Inter (W), Club Brugge (D), Arsenal (W), Olympiakos (D), Sporting (W), Pafos (D), FC Kopenhaga (W)

Bodo/Glimt - Manchester City (D), Borussia Dortmund (W), Juventus (D), Atletico (W), Tottenham (D), Slavia Praga (W), AS Monaco (D), Galatasaray (W)

Pafos FC - Bayern Monachium (D), Chelsea (W), Villarreal (D), Juventus (W), Slavia Praga (D), Olympiakos (W), AS Monaco (D), Kajrat (W)

Karabach Agdam - Chelsea (D), Liverpool (W), Eintracht (D), Benfica (W), Ajax (D), Napoli (W), FC Kopenhaga (D), Athletic (W)

FC Kopenhaga - Borussia Dortmund (D), FC Barcelona (W), Bayer Leverkusen (D), Villarreal (W), Napoli (D), Tottenham (W), Kajrat (D), Karabach (W)

Terminarz Ligi Mistrzów:

2025

----

28 sierpnia - losowanie fazy ligowej

16-18 września - 1. kolejka fazy ligowej

30 września - 1 października - 2. kolejka

21-22 października - 3. kolejka

4-5 listopada - 4. kolejka

25-26 listopada - 5. kolejka

9-10 grudnia - 6. kolejka

2026

----

20-21 stycznia - 7. kolejka

28 stycznia - 8. kolejka

30 stycznia - losowanie par baraży o awans do 1/8 finału

17-18 i 24-25 lutego - baraże o awans do 1/8 finału

27 lutego - losowanie 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów

10-11 i 17-18 marca - 1/8 finału

7-8 i 14-15 kwietnia - ćwierćfinały

28-39 kwietnia i 5-6 maja - półfinały

30 maja - finał, Budapeszt (Węgry)