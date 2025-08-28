Polska - Czechy na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy

Pora na kolejną fazę mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Rywalem Polaków w ćwierćfinale turnieju będzie reprezentacja Czech.

Biało-Czerwoni w 1/8 finału pokonali Ukrainę 3:1. W fazie grupowej Polacy zajęli drugie miejsce. Podopieczni Piotra Grabana ulegli jak dotąd tylko reprezentacji Iranu, która broni tytułu wywalczonego dwa lata temu.

Czesi wygrali swoją grupę, zwyciężając we wszystkich meczach grupowych. W 1/8 finału pokonali reprezentację Turcji 3:1.

Jakim wynikiem zakończy się mecz Polska - Czechy?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Czechy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 8:00.

AK, Polsat Sport