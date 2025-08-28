Transmisje hokejowej Ligi Mistrzów w kanałach Polsat Sport

To już jedenasty sezon hokejowej Ligi Mistrzów. W pierwszej fazie sezonu dwadzieścia cztery uczestniczące zespoły rywalizują we wspólnej tabeli. Między 28 sierpnia oraz 15 października, każda drużyna rozegra sześć spotkań z przeciwnikami wyłonionymi w drodze losowania. Szesnaście najlepszych zespołów awansuje do fazy 1/8 finału, której mecze odbędą się w listopadzie. Ćwierćfinały zaplanowane są grudzień, a półfinały na styczeń przyszłego roku. Wielki finał zostanie rozegrany 3 marca 2026 r.

GKS Tychy w hokejowej Lidze Mistrzów – transmisje w kanałach Polsat Sport

Klub GKS Tychy w nowym sezonie Champions Hockey League rozegra sześć spotkań, z czego trzy to mecze domowe, a trzy wyjazdowe. Rywalami Mistrzów Polski będą kolejno, mistrz Austrii - RB Salzburg (29.08 na wyjeździe), mistrz Szwajcarii i triumfator poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów - ZSC Lions Zurych (31.08 na wyjeździe), półfinalista play offów SHL - Frolunda Goteborg (4.09 u siebie), mistrz Szwecji - Lulea HF (6.09 u siebie), wicemistrz Austrii - KAC Klagenfurt (8.10 na wyjeździe) oraz wicemistrz Finlandii - Lukko Rauma (15.10 u siebie). Pierwsze spotkanie Tyszan, przeciwko ekipie z Salzburga, zaplanowane jest na piątek 29 sierpnia na godzinę 20:20 w Polsacie Sport 2. Kolejne starcie, z rywalem z Zurychu, w niedzielę 31 sierpnia o godz. 15:40 pokaże Polsat Sport 3. Wcześniej bo już w czwartek 28 sierpnia o 18:55 w Polsacie Sport 3 oglądać będzie można konfrontację Lulea HF z EV Zug. Z kolei sobotnia (30.08) potyczka mistrzów Szwecji ze szwajcarskim SC Bern będzie transmitowana o godzinie 15:55 w Polsacie Sport Premium 1. Inne sobotnie starcie, pomiędzy zespołami KAC Klagenfurt i Eisbaren Berlin o 20:15 pokaże Polsat Sport Premium 2. Natomiast w niedzielę 31.08 w Polsacie Sport Premium PPV 6 o godz. 17:25 kibice obejrzą pojedynek RB Salzburg z Pinguins Bremerhaven.

Mecze Champions Hockey League w kanałach Polsat Sport komentować będą topowi dziennikarze i eksperci, w tym Grzegorz Michalewski, Tomasz Włodarczyk, Henryk Gruth, Tomasz Wołkowicz, Przemysław Odrobny czy Krzysztof Zapała.

Harmonogram Hokejowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025-2026:

Faza ligowa:

1. kolejka - 28 i 29 sierpnia

2. kolejka - 30 i 31 sierpnia

3. kolejka - 4 i 5 września

4. kolejka - 6 i 7 września

5. kolejka - 7 i 8 października

6. kolejka - 14 i 15 października

1/8 finału - 11-12 i 18-19 listopada

Ćwierćfinały - 2-3 i 16-17 grudnia

Półfinały - 13-14 i 20-21 stycznia 2026

Finał - 3 marca 2026

Informacja prasowa