Fręch - Gauff. Wynik meczu US Open. Kto wygrał?

Magdalena Fręch - Coco Gauff to kolejne spotkanie US Open. Kto wygrał mecz Fręch - Gauff? Jaki był wynik meczu Fręch - Gauff?
Fręch - Gauff to jeden z hitów tej fazy US Open. Przed polską tenisistką niezwykle trudne zadanie - zmierzy się z faworytką amerykańskiej publiczności.
Gauff to triumfatorka US Open z 2023 roku.
Do tej pory Fręch i Gauff grały ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była Amerykanka, triumfując 2:0.
Jak będzie tym razem?
Fręch - Gauff. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Fręch - Gauff poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Gauff, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.
