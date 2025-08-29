Fręch - Gauff. Wynik meczu US Open. Kto wygrał?

Fręch - Gauff to jeden z hitów tej fazy US Open. Przed polską tenisistką niezwykle trudne zadanie - zmierzy się z faworytką amerykańskiej publiczności.

ZOBACZ TAKŻE: Majchrzak z historycznym sukcesem na US Open. "Dawałem sobie całkiem niezłe szanse"

Gauff to triumfatorka US Open z 2023 roku.

Do tej pory Fręch i Gauff grały ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była Amerykanka, triumfując 2:0.

Jak będzie tym razem?

Fręch - Gauff. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Fręch - Gauff poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Gauff, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport