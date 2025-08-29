Nasi reprezentanci bardzo dobrze poradzili sobie podczas fazy grupowej mistrzostw świata. Biało-Czerwoni na tym etapie zmagań wygrali cztery z pięciu spotkań (lepsza okazała się tylko reprezentacja Iranu), dzięki czemu awansowali do 1/8 finału międzynarodowej imprezy z drugiego miejsce w grupie.

Podopieczni Piotra Grabana zaprezentowali się z dobrej strony na początku fazy pucharowej, pokonując w czterech setach narodową drużynę Ukrainy. Później przyszło jednak załamanie. Biało-Czerwoni w ćwierćfinale ulegli reprezentacji Czech, przez co teraz będą walczyć o miejsce 5-8 na czempionacie globu.

Z kim w swoim następnym meczu zmierzą się Polacy? Tego dowiemy się w piątkowe popołudnie, kiedy naprzeciwko siebie staną ekipy Włoch i Kuby. Biało-Czerwoni w swoim kolejnym starciu zagrają z przegranym tego meczu.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy na mistrzostwach świata? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Polacy swój następny mecz na tegorocznym czempionacie do lat 21 zagrają w sobotę. Mecz rozpocznie się o godzinie 8:00. Transmisja meczu od godziny 7:50 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport