Brazylia - Argentyna na żywo. Relacja live i wynik online Memoriał Wagnera

Odbywający się w Krakowie Memoriał Huberta Wagnera stanowi ważną część przygotowań do najważniejszej imprezy danego sezonu. W tym roku są to mistrzostwa świata.

Brazylijczycy sięgnęli po brązowy medal w tegorocznej Lidze Narodów. W meczu o trzecie miejsce podopieczni Bernardo Rezende pokonali Słowenię 3:1. Argentyńczycy zajęli na turnieju 12. miejsce.

Oba zespoły ostatni raz spotkały się dwa miesiące temu. Lepsza wówczas okazała się Brazylia.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Argentyna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AK, Polsat Sport