Brazylia - Argentyna na żywo. Relacja live i wynik online Memoriał Wagnera

Siatkówka

Brazylia - Argentyna to mecz otwierający Memoriał Huberta Wagnera 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Odbywający się w Krakowie Memoriał Huberta Wagnera stanowi ważną część przygotowań do najważniejszej imprezy danego sezonu. W tym roku są to mistrzostwa świata.

 

Brazylijczycy sięgnęli po brązowy medal w tegorocznej Lidze Narodów. W meczu o trzecie miejsce podopieczni Bernardo Rezende pokonali Słowenię 3:1. Argentyńczycy zajęli na turnieju 12. miejsce.  

 

Oba zespoły ostatni raz spotkały się dwa miesiące temu. Lepsza wówczas okazała się Brazylia. 

 

Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Argentyna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AK, Polsat Sport
