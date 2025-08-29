Brazylia - Argentyna na żywo. Relacja live i wynik online Memoriał Wagnera
Brazylia - Argentyna to mecz otwierający Memoriał Huberta Wagnera 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Odbywający się w Krakowie Memoriał Huberta Wagnera stanowi ważną część przygotowań do najważniejszej imprezy danego sezonu. W tym roku są to mistrzostwa świata.
Brazylijczycy sięgnęli po brązowy medal w tegorocznej Lidze Narodów. W meczu o trzecie miejsce podopieczni Bernardo Rezende pokonali Słowenię 3:1. Argentyńczycy zajęli na turnieju 12. miejsce.
Oba zespoły ostatni raz spotkały się dwa miesiące temu. Lepsza wówczas okazała się Brazylia.
Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Argentyna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.