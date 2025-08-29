Polska - Belgia na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarek

Za polskimi siatkarkami zmagania w fazie grupowej. Podopieczne Stefano Lavariniego najpierw ograły 3:1 Wietnamki oraz Kenijki, a następnie Niemki po tie-breaku. Stawką tego ostatniego meczu było pierwsze miejsce w grupie, co zapewniało grę w 1/8 finału z Belgią. Przegrany środowego starcia w tej fazie zmierzy się z Włochami.

Zobacz także: Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!

- To był niesamowity mecz. Znamy się bardzo dobrze z niemiecką drużyną i miałem obawy. Ten tie-break był bardzo trudny. Było mnóstwo błędów po obu stronach. Zwycięstwo jest potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku - ocenił po spotkaniu trener polskich siatkarek Stefano Lavarini.

- Było bardzo ciężko. Niemki pokazały wielki poziom, ale my zagrałyśmy całym zespołem. Nasza drużyna zaprezentowała niesamowitą siatkówkę. Walczyłyśmy do samego końca. Ktoś mógł pomyśleć, że ten mecz jest już stracony, ale to wszystko jest w głowie. To jest wiara - przyznała atakująca polskiej kadry Magdalena Stysiak.

Polki i Belgijki po raz ostatni grały ze sobą w czerwcu tego roku w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwone wygrały 3:0.

Jak będzie tym razem na mistrzostwach świata?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Belgia na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 15.30.

BS, Polsat Sport