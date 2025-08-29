Polska - Serbia na żywo. Relacja live i wynik online

Czas na Memoriał Wagnera 2025. W pierwszym meczu reprezentacji Polski zobaczymy starcie Biało-Czerwonych z Serbią. Oprócz tych drużyn, w Krakowie swoje umiejętności zaprezentują zespoły Brazylii i Argentyny. Turniej będzie się toczył systemem "każdy z każdym".

Memoriał Wagnera 2025 będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

Po raz ostatni Polska i Serbia rywalizowały podczas tegorocznej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w czerwcu wygrali 3:0.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

BS, Polsat Sport