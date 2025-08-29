Polska - Serbia na żywo. Relacja live i wynik online

Siatkówka

Polska - Serbia to mecz Memoriału Wagnera 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na Memoriał Wagnera 2025. W pierwszym meczu reprezentacji Polski zobaczymy starcie Biało-Czerwonych z Serbią. Oprócz tych drużyn, w Krakowie swoje umiejętności zaprezentują zespoły Brazylii i Argentyny. Turniej będzie się toczył systemem "każdy z każdym". 

 

Memoriał Wagnera 2025 będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

 

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

 

Po raz ostatni Polska i Serbia rywalizowały podczas tegorocznej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w czerwcu wygrali 3:0.

 

Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

BS, Polsat Sport
REPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA

