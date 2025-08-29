Więcej topowych transmisji w kanałach Polsat Sport Extra

Fani sportu dzięki portalowi Polsatsport.pl i social mediom Polsatu Sport, mają także wygodny dostęp do najświeższych informacji, ekskluzywnych materiałów wideo oraz wywiadów i skrótów meczów.

Cztery kanały Polsat Sport Extra są częścią pakietu Polsat Sport Premium. Na widzów czeka potężna dawka topowych transmisji, w tym m.in. klubowe i reprezentacyjne rozgrywki siatkarskie, eliminacje piłkarskich mistrzostw świata, europejskie puchary UEFA, piłka ręczna czy koszykówka. Zyskają także fani oglądania na żywo takich dyscyplin, jak golf, hokej, kajakarstwo i wielu innych, wchodzących w skład sportowej oferty Telewizji Polsat, która jest najszerszą na polskim rynku. Oprócz możliwości oglądania sportu na żywo, widzowie kanałów Polsat Sport Extra będą mieli także wygodny dostęp do szerokich bloków powtórkowych, które zaplanowane są każdego dnia przed południem.

Polsat Sport to najszersza i najlepsza oferta sportowa w Polsce

Polsat Sport to obecnie rodzina aż 10 kanałów telewizyjnych. Oferta programowa obejmuje kilkadziesiąt dyscyplin i konkurencji sportowych oraz najlepsze i najpopularniejsze krajowe, a także międzynarodowe rozgrywki, turnieje i zawody. Trzon portfolio to siatkówka, piłka nożna, tenis, sporty walki oraz koszykówka i piłka ręczna. Aktualnie widzowie kanałów z rodziny Polsat Sport mogą oglądać m.in. mistrzostwa świata siatkarek, w których udział biorą Polki. Z kolei 12 września ruszy mundial siatkarzy, na którym faworytami do medali będą Biało-Czerwoni. Natomiast jesienią w kanałach Polsat Sport wystartuje nowy sezon Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA, a w tej drugiej rywalizować będą aż 4 polskie kluby: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Oprócz tego na widzów czekają m.in. siatkarska Plusliga, Tauron Liga i Liga Mistrzów, tenisowe turnieje z cyklu ATP Tour, koszykarska Orlen Basket Liga oraz Euroliga i EuroCup, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale sportów walki – w tym UFC - a także sporty zimowe, jak łyżwiarstwo czy hokej. Fani sportu dzięki portalowi Polsatsport.pl i social mediom Polsatu Sport, maja także wygodny dostęp do najświeższych informacji, ekskluzywnych materiałów wideo oraz wywiadów i skrótów meczów.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa