Memoriał Wagnera 2025: Polska - Argentyna. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Tauron Arena Kraków gości cztery reprezentacje, które uczestniczą w XXII edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Tegoroczny turniej jest rozgrywany w dniach 29–31 sierpnia i jest dla czterech uczestniczących drużyn ważnym sprawdzianem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

Zobacz także: To tam zagrają najlepsi. Znamy gospodarza Klubowych Mistrzostw Świata

Argentyna na inaugurację turnieju pokonała 3:0 reprezentację Brazylii. W drugim spotkaniu, również w trzech odsłonach uporała się z reprezentacją Serbii.

Polacy zainaugurowali Memoriał meczem z Serbami, wygrywając 3:0. W drugiej kolejce zmierzyli się z ekipą Canarinhos i niespodziewanie przegrali 0:3. Jak zaprezentują się w trzecim spotkaniu turnieju?

Memoriał Wagnera to prestiżowy turniej towarzyski, który jest organizowany dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Jerzy Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976).

Transmisja meczu Polska - Argentyna w niedzielę 31 sierpnia o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport