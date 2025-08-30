Polska - Francja na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy

Siatkówka

Polska - Francja, czyli czas na ostatni mecz polskich siatkarzy podczas MŚ do lat 21. Relacja live i wynik online na Polsatsport.pl.

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata do lat 21. Reprezentacja Polski w niedzielę zagra o piąte miejsce w końcowej klasyfikacji. Rywalami podopiecznych Piotra Grabana będą Francuzi.

 

ZOBACZ TAKŻE: 3:0 w starciu odwiecznych rywali! Wystartował Memoriał Wagnera

 

Przypomnijmy - Biało-Czerwoni odpadli w ćwierćfinale po porażce z Czechami. Tym samym czekała ich rywalizacja o miejsca 5-8. W ramach tej rywalizacji pokonali Kubańczyków i o piątą lokatę zmierzą się z Francuzami.

 

Francja w tej fazie pokonała natomiast Chiny, pewnie triumfując w trzech setach.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 5.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 