Polska - Francja na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata do lat 21. Reprezentacja Polski w niedzielę zagra o piąte miejsce w końcowej klasyfikacji. Rywalami podopiecznych Piotra Grabana będą Francuzi.

ZOBACZ TAKŻE: 3:0 w starciu odwiecznych rywali! Wystartował Memoriał Wagnera

Przypomnijmy - Biało-Czerwoni odpadli w ćwierćfinale po porażce z Czechami. Tym samym czekała ich rywalizacja o miejsca 5-8. W ramach tej rywalizacji pokonali Kubańczyków i o piątą lokatę zmierzą się z Francuzami.

Francja w tej fazie pokonała natomiast Chiny, pewnie triumfując w trzech setach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 5.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport