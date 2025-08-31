Betclic 1 Liga: Odra Opole - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo
Odra Opole - ŁKS Łódź to spotkanie w ramach ósmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl
Odra po siedmiu meczach ma osiem punktów i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Jarosława Skrobacza dotychczas odnieśli dwa zwycięstwa, zaliczyli dwa remisy i ponieśli trzy porażki. W poprzedniej kolejce piłkarze z Opola musieli uznać wyższość Znicza Pruszków, który po bramkach Radosława Majewskiego i Daniela Bąka pozbawił opolan punktów.
Zaś ŁKS zgromadził już dziesięć oczek do ligowej tabeli i plasuje się w środku stawki. W ostatnim starciu piłkarze Szymona Grabkowskiego zremisowali 2:2 z Polonią Warszawa. Dla łodzian trafił Mateusz Lewandowski oraz Sebastian Rudol.
W poprzednim sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Raz górą był ŁKS, a w drugim spotkaniu triumfowała Odra.
Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:30.Przejdź na Polsatsport.pl