Finał MŚ siatkarzy: Włochy - Iran. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Włochy - Iran to finałowe spotkanie w ramach mistrzostw świata do lat 21. Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Iran na Polsatsport.pl.

Czas na wielki finał zmagań w Chinach. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Odważna deklaracja polskiego siatkarza po przegranej z Brazylią. "Zrobimy wszystko"

 

Włochy świetnie sobie radzą podczas tej imprezy. W fazie grupowej zawodnicy z południa Europy wygrali wszystkie pięć spotkań. Co więcej, stracili tylko jednego seta (w meczu z Francją). Z kolei na etapie play-offów włoscy siatkarze pokonali Koreę Południową, Kubę oraz Czechy. 

 

Natomiast Iran w pierwszej części międzynarodowych zmagań również zdobył komplet zwycięstw, tylko jedno z nich, z Koreą, zakończyło się wynikiem 3:2, co spowodowało nieco mniejszy dorobek punktowy. W kolej fazie drużyna z Bliskiego Wschodu nie dała szans Argentynie, Chinom i USA.

 

Kto sięgnie po złoto w mistrzostwach świata?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Iran na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:00.

 

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IRANMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA U-21 SIATKARZYSIATKÓWKAWŁOCHY

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 