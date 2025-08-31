Czas na wielki finał zmagań w Chinach.

Włochy świetnie sobie radzą podczas tej imprezy. W fazie grupowej zawodnicy z południa Europy wygrali wszystkie pięć spotkań. Co więcej, stracili tylko jednego seta (w meczu z Francją). Z kolei na etapie play-offów włoscy siatkarze pokonali Koreę Południową, Kubę oraz Czechy.

Natomiast Iran w pierwszej części międzynarodowych zmagań również zdobył komplet zwycięstw, tylko jedno z nich, z Koreą, zakończyło się wynikiem 3:2, co spowodowało nieco mniejszy dorobek punktowy. W kolej fazie drużyna z Bliskiego Wschodu nie dała szans Argentynie, Chinom i USA.

Kto sięgnie po złoto w mistrzostwach świata?

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Iran na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:00.

MR, Polsat Sport