Finał MŚ siatkarzy: Włochy - Iran. Relacja live i wynik na żywo
Włochy - Iran to finałowe spotkanie w ramach mistrzostw świata do lat 21. Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Iran na Polsatsport.pl.
Czas na wielki finał zmagań w Chinach.
Włochy świetnie sobie radzą podczas tej imprezy. W fazie grupowej zawodnicy z południa Europy wygrali wszystkie pięć spotkań. Co więcej, stracili tylko jednego seta (w meczu z Francją). Z kolei na etapie play-offów włoscy siatkarze pokonali Koreę Południową, Kubę oraz Czechy.
Natomiast Iran w pierwszej części międzynarodowych zmagań również zdobył komplet zwycięstw, tylko jedno z nich, z Koreą, zakończyło się wynikiem 3:2, co spowodowało nieco mniejszy dorobek punktowy. W kolej fazie drużyna z Bliskiego Wschodu nie dała szans Argentynie, Chinom i USA.
Kto sięgnie po złoto w mistrzostwach świata?
Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Iran na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:00.
