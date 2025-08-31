Do tegorocznej edycji Memoriału Wagnera, który stanowi próbę generalną przed wrześniowymi mistrzostwami świata na Filipinach, zaproszono reprezentacje Brazylii, Serbii oraz Argentyny. Nie brakuje rzecz jasna gospodarzy, czyli Polaków, którzy na inaugurację turnieju pokonali Serbów bez straty seta, a później ulegli reprezentacji Brazylii 0:3.

ZOBACZ TAKŻE: Dowiedział się od dziewczyny o powołaniu na mundial. Musiał sprawdzić, czy to nie "fake"

Brazylia, oprócz meczu z Polską, mierzyła się także z Argentyną, z którą niespodziewanie przegrała 0:3.

Z kolei Serbia podczas tegorocznej edycji zmagań nie wygrała jeszcze meczu, gdyż poza porażką z gospodarzami turnieju, musiała uznać także wyższość Albicelestes.

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

MR, Polsat Sport