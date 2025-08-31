Polska - Argentyna na żywo. Relacja live i wynik online Memoriał Wagnera 2025

Siatkówka

Polska - Argentyna to ostatni mecz Memoriału Wagnera 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na ostatni mecz Memoriału Wagnera. W decydującym spotkaniu Polska zmierzy się z Argentyną. Oprócz tych reprezentacji, w prestiżowym turnieju udział wzięły Brazylia i Serbia.

 

Zobacz także: Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!

 

Po raz ostatni Polska i Argentyna zmierzyły się ze sobą podczas zeszłorocznej Ligi Narodów. W fazie grupowej podopieczni Nikoli Grbicia pewnie wygrali 3:0.

 

Memoriał Wagnera 2025 jest dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

 

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Argentyna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

BS, Polsat Sport
REPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA

