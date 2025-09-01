MŚ siatkarek: USA - Kanada. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

USA kontra Kanada to spotkanie 1/8 finału MŚ siatkarek 2025. Relacja live i wynik na żywo meczu USA - Kanada na Polsatsport.pl.

W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

 

ZOBACZ TAKŻE: Podrażnione faworytki pokazały moc! Brazylia zameldowała się w ćwierćfinale MŚ siatkarek

 

Amerykanki mają za sobą bardzo udaną pierwszą część turnieju. Wygrały wszystkie trzy mecze. W ostatnim triumfowały nad Czeszkami 3:0.

 

Kanadyjki z kolei wychodziły zwycięsko z dwóch spotkań. Uległy jedynie Turczynkom 0:3 w ostatnim starciu fazy grupowej. 

 

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu USA - Kanada na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA

