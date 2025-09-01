W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

Amerykanki mają za sobą bardzo udaną pierwszą część turnieju. Wygrały wszystkie trzy mecze. W ostatnim triumfowały nad Czeszkami 3:0.

Kanadyjki z kolei wychodziły zwycięsko z dwóch spotkań. Uległy jedynie Turczynkom 0:3 w ostatnim starciu fazy grupowej.

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

Relacja live i wynik na żywo meczu USA - Kanada na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

Polsat Sport