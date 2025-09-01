Gdzie obejrzeć mecz Polska - Brazylia?

To już ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata! Już 4 września reprezentacja Polski w łódzkiej Atlas Arenie podejmie Brazylię. Będzie to również okazja do rewanżu. Biało-Czerwoni ulegli bowiem "Canarinhos" 0:3 w zakończonym niedawno Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.

W krakowskiej imprezie siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia uplasowali się na trzecim miejscu. Wygrali jedno z trzech spotkań - z Serbią. Brazylijczycy zawody zakończyli na drugiej pozycji. Wygrali Argentyńczycy, którzy w całym memoriale stracili zaledwie seta.

Zarówno Polacy, jak i Brazylijczycy, są stawiani w roli faworytów do medalu, a nawet zwycięstwa w czempionacie na Filipinach.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 12-28 września.

