Polska - Brazylia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Polska zagra z Brazylią w ostatnim meczu towarzyskim przed rozpoczęciem siatkarskich mistrzostw świata na Filipinach. Gdzie obejrzeć to spotkanie? Transmisja meczu Polska - Brazylia 4 września w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Polska - Brazylia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć mecz Polska - Brazylia?

To już ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata! Już 4 września reprezentacja Polski w łódzkiej Atlas Arenie podejmie Brazylię. Będzie to również okazja do rewanżu. Biało-Czerwoni ulegli bowiem "Canarinhos" 0:3 w zakończonym niedawno Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Bernardo Rezende przy stoliku komentatorskim Polsatu Sport! Miła sytuacja na Memoriale Wagnera

 

W krakowskiej imprezie siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia uplasowali się na trzecim miejscu. Wygrali jedno z trzech spotkań - z Serbią. Brazylijczycy zawody zakończyli na drugiej pozycji. Wygrali Argentyńczycy, którzy w całym memoriale stracili zaledwie seta. 

 

Zarówno Polacy, jak i Brazylijczycy, są stawiani w roli faworytów do medalu, a nawet zwycięstwa w czempionacie na Filipinach. 

 

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 12-28 września.

 

Transmisja meczu Polska - Brazylia w czwartek 4 września w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
REPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Brazylia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 