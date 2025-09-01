Gdzie obejrzeć mecz Polska - Brazylia?

Polska - Brazylia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Polska zagra z Brazylią w ostatnim meczu towarzyskim przed rozpoczęciem siatkarskich mistrzostw świata na Filipinach. Gdzie obejrzeć to spotkanie? Transmisja meczu Polska - Brazylia 4 września w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.
To już ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata! Już 4 września reprezentacja Polski w łódzkiej Atlas Arenie podejmie Brazylię. Będzie to również okazja do rewanżu. Biało-Czerwoni ulegli bowiem "Canarinhos" 0:3 w zakończonym niedawno Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.
ZOBACZ TAKŻE: Bernardo Rezende przy stoliku komentatorskim Polsatu Sport! Miła sytuacja na Memoriale Wagnera
W krakowskiej imprezie siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia uplasowali się na trzecim miejscu. Wygrali jedno z trzech spotkań - z Serbią. Brazylijczycy zawody zakończyli na drugiej pozycji. Wygrali Argentyńczycy, którzy w całym memoriale stracili zaledwie seta.
Zarówno Polacy, jak i Brazylijczycy, są stawiani w roli faworytów do medalu, a nawet zwycięstwa w czempionacie na Filipinach.
Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 12-28 września.
Transmisja meczu Polska - Brazylia w czwartek 4 września w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:30.