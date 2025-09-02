Obie drużyny mierzyły się ze sobą, Polską i Serbią w Memoriale Huberta Wagnera. Argentyna wygrała na rozpoczęcie turnieju 3:0 z Brazylią.

W drugiej serii gier Argentyna, również bez straty seta, ograła Serbię. Z kolei Brazylijczycy wygrali z Polską 3:0.

Na koniec zmagań w Krakowie Argentyna pokonała 3:1 Polskę, a Brazylia zwyciężyła 3:1 Serbię. Argentyńczycy zakończyli grupę na pierwszym miejscu z jednym przegranym setem i dziewięcioma punktami. Na drugim miejscu skończyli Brazylijczycy, którzy zdobyli sześć "oczek".

MS, Polsat Sport