Wilanów na dwa tygodnie przechodzi pod władanie siatkówki plażowej!

To już tradycja, że w warszawskim Wilanowie początek września stoi pod znakiem plażowych zmagań. Choć turniej jest międzynarodowy wszyscy kierują oczy na występy polskich par. Tych w turnieju będzie można oglądać wiele. Wszystkie z nich liczą na doping polskich kibiców.



W turnieju siatkarzy w głównych rozgrywkach, które wystartują w piątek zagrają cztery biało-czerwone duety. Numerem jeden na listach startowych jest duet Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak, którzy ostatnio sięgnęli po brązowe medale mistrzostw Polski. W Wilanowie nie zabraknie też wicemistrzów Polski – Piotr Kantor i Filip Lejawa. W turnieju głównym zagrają także Szymon Krzemiński i Szymon Pietraszek oraz Jarosław Lech i Artem Besarab. O main draw w eliminacjach powalczą Aleksander Czachorowski i Michał Korycki, a także Michał Kucharski i Marcel Wanat. Na liście rezerwowych są jeszcze cztery polskie zespoły. Czy któreś zagrają w czwartek okaże się w środę wieczorem po odprawie turniejowej.



W turnieju główny siatkarek także zagrają cztery polskie duety i to jeden z nich jest na czele stawki. Mowa tu o parze Julia Radelczuk i Natalia Okła. W Wilanowie zagrają także aktualne wicemistrzynie Polski Marta Łodej i Julia Kielak, a także Justyna Łukaszewska i Aleksandra Zdon oraz Zuzanna Rapczyńska i Amelia Panek. Do kwalifikacji z dziką kartą dostała się para Weronika Antczak i Zuzanna Czupryniak. Na liście rezerwowej są także cztery polskie pary.



- Wiemy, że najmocniej listy startowe obstawiły kraje europejskie, ale nie zabraknie duetów z chociażby z Brazylii, Kanady i Maroka. Co cieszy, do turnieju – zwłaszcza siatkarek – zgłosiło się bardzo dużo drużyn, a lista rezerwa pęka w szwach. Może jednej, dwóm lub trzem duetom z tego zestawienia uda się zagrać w turnieju eliminacyjnym, ale to nigdy nie jest takie proste – stwierdził Piotr Głogowski.



- Cieszy też to, że turnieje w Wilanowie wypracowały sobie przez lata bardzo solidną markę, zbierają dobre recenzje i w światowej federacji i wśród uczestników. Efekt tego widać przy zgłoszeniach. My możemy zaprosić wszystkich do kibicowania polskim parom. Wiele z nich na co dzień jeździ po świecie i mniej gra w krajowych turniejach. Teraz będzie okazja się z nimi spotkać. Oczywiście dla kibiców też przygotowaliśmy wiele atrakcji, więc na plaży Wilanów nie będzie nudy - powiedział Piotr Głogowski, główny organizator VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by Orlen Termika.



Turniej główny to 12 najwyżej sklasyfikowanych drużyn. Natomiast do kwalifikacjach do turnieju głównego może wystartować ich 16. Do main draw awansują tylko cztery z nich. Tworzona jest także lista drużyn rezerwowych, które mogą załapać się do eliminacji w przypadku, gdy któraś z par kwalifikacji nie dotrze na turniej. Zainteresowanie warszawskim wydarzeniem jest ogromne i na liście rezerwowej siatkarzy znajduje się w chwili obecnej aż 18 duetów. W turnieju siatkarek padł rekord. W rezerwie są aż 34 pary.

Terminarz VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by Orlen Termika:

Mężczyźni:

04.09. czwartek

10:00 – 19:30 kwalifikacje

05.09. piątek

10:00 – 19:30 turniej główny

06.09. sobota

9:00 – 19:30 turniej główny

07.09. niedziela

10:00 półfinał

11:00 półfinał

13:30 mecz o brąz

14:30 finał

Kobiety:

11.09. czwartek

9:00 – 18:00 kwalifikacje

12.09. piątek

8:00 – 19:00 turniej główny

13.09. sobota

8:00 – 19:00 turniej główny

14.09. niedziela

9:00 półfinał

10:00 półfinał

12:30 mecz o brąz

13:30 finał

Informacja prasowa