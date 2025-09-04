Holandia - Polska na żywo. Relacja live i wynik online

Czas na czwarty mecz polskich piłkarzy podczas eliminacji mistrzostw świata. Do tej pory Biało-Czerwoni wygrali z Litwą i Maltą oraz przegrali z Finlandią. Wyniki oraz kiepska atmosfera w kadrze, która poskutkowała chwilowym przerwaniem reprezentacyjnej kariery przez kapitana Roberta Lewandowskiego, sprawiły, że PZPN podjął decyzję o zakończeniu współpracy z selekcjonerem Michałem Probierzem.

Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

Następcą Probierza został Jan Urban, dla którego mecz z Holandią będzie debiutem w nowej roli.

- To będzie faktycznie mój debiut. Coś innego niż przy zmianie klubu. Wtedy w pewnym sensie wiadomo, czego się spodziewać. Mimo że miałem przyjemność grać w reprezentacji, to jednak będąc z drugiej strony barykady emocje wzrastają. Czuję, że zbliża się termin ważnego meczu – przyznał Urban na poniedziałkowej konferencji prasowej.

- Nie oszukujmy się, zagramy z naprawdę bardzo mocną reprezentacją i wiemy jak trudne zadanie przed nami. To mecz, w którym każdy pozytywny wynik na pewno byłby niespodzianką i tego będziemy szukać - zapowiedział Urban.

Szkoleniowiec gospodarzy Ronald Koeman obiecał, że w meczu z Polską wystawi najsilniejszy możliwy skład, a szansę rezerwowym da ewentualnie trzy dni później w wyjazdowym spotkaniu z Litwą.

- Pierwszy mecz jest najważniejszy. Polska jest naszym rywalem w walce o pierwsze miejsce w grupie i chcemy awansować jak najszybciej. Wiemy, że dzięki wygranej możemy zrobić ogromny krok naprzód – podkreślił Koeman.

Faza grupowa europejskich eliminacji potrwa do listopada 2025 roku, a baraże - z udziałem reprezentacji z drugich miejsc oraz czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów - zostaną rozegrane w marcu 2026.

Zaplanowany na 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku mundial w USA, Kanadzie i Meksyku odbędzie się - po raz pierwszy w historii - z udziałem aż 48 krajów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Holandia - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.45.

BS, Polsat Sport, PAP