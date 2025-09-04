Biało-Czerwoni są już pewni awansu do kolejnego etapu rozgrywek. Podopieczni Igora Milicicia wciąż mają szansę zakończyć rywalizację w grupie D na pierwszym miejscu. Do tego potrzebują zwycięstwa nad Belgami i korzystnych rezultatów w pozostałych spotkaniach. Przypomnijmy, że po czterech meczach Polacy mają na koncie trzy wygrane i jedną porażkę. W pokonanym polu zostawili Słoweńców, Izraelczyków i Islandczyków. Z kolei we wtorek musieli uznać wyższość Francuzów.

Natomiast Belgowie nie mają już szans na awans z grupy. Koszykarze z Beneluksu zanotowali tylko jedną wiktorię i to w konfrontacji z Islandią, która przegrała wszystkie mecze grupowe. To oznacza, że Biało-Czerwoni będą faworytami starcia, niemniej jednak należy pamiętać, że Belgowie nie mają nic do stracenia.

Czwartkowy mecz zakończy fazę grupową. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają w fazie play-off.

Polska - Belgia. Wynik meczu. Kto wygrał? EuroBasket 2025

Spotkanie Polska - Belgia rozpocznie się w czwartek 4 września o godzinie 20:30. Kiedy mecz się zakończy, podamy jego wynik.

mtu, Polsat Sport