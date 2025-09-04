Trzecia porażka GKS-u Tychy w Lidze Mistrzów

Wcześniej mistrzowie Polski na wyjazdach ulegli austriackiemu Red Bull Salzburg 1:3 i broniącemu trofeum szwajcarskiemu ZSC Zurych 0:4. W sobotę drużyna trenera Pekki Tirkkonena podejmie inną szwedzką drużynę - Lulea HF. Pozostałymi rywalami są fińskie Lukko Rauma i austriacki KAC Klagenfurt.

W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału.

Rok temu w tej rywalizacji Polskę reprezentowała Re-Plast Unia Oświęcim, której nie udało się awansować do fazy pucharowej.

W sezonie 2023/24 polski zespół nie zagrał w rozgrywkach LM, a rok wcześniej rywalizowały mistrz kraju - GKS Katowice i Comarch Cracovia, dzięki zdobyciu Pucharu Kontynentalnego. Krakowianie rywalizację w swojej grupie (czterozespołowej) zakończyli na trzecim miejscu, a GKS był czwarty.

Hokejowa LM powstała w 2008 roku, a jej pierwszym triumfatorem były "Lwy" z Zurychu. W następnym sezonie z powodów finansowych rozgrywki zostały zawieszone i reaktywowane w 2014. Pierwszym polskim uczestnikiem była Comarch Cracovia w 2016. W późniejszych edycjach udział wzięły jeszcze GKS Tychy i JKH GKS Jastrzębie. Żadnej polskiej drużynie nie udało się wywalczyć awansu do fazy pucharowej.

GKS Tychy - Frolunda 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

Bramki: 1:0 Hannu Kuru (10), 1:1 Max Friberg (36), 1:2 Noah Hasa (42), 1:3 Arttu Ruotsalainen (49),

Kary: GKS – 6; Frolunda – 6 minut.

KP, PAP