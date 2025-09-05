Reprezentacja Polski U-21 brała w czerwcu w udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Po trzech porażkach w grupie Biało-Czerwoni pożegnali się z turniejem. Przegrali kolejno z: Gruzją, Portugalią i Francją.



Z posadą selekcjonera pożegnał się Adam Majewski, a jego miejsce zajął Jerzy Brzęczek.



- Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A - powiedział nowy trener.



W swoim debiucie Brzęczek poprowadzi Polskę w starciu z Macedonią Północną. Będzie to mecz w ramach pierwszej kolejki eliminacji kolejnego Euro U-21.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Macedonia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.