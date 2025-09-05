Włochy - Brazylia na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarek

Siatkarki Brazylii po wygranej z Francją 3:0 (27:25, 33:31, 25:19) awansowały do półfinału rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata. O finał zagrają z mistrzyniami olimpijskimi z Paryża Włoszkami. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Brazylijki w dwóch pierwszych setach miały zaskakująco dużo problemów z pokonaniem niżej notowanych Francuzek, które sprawiły największą do tej pory niespodziankę turnieju, wygrywając w 1/8 finału z Dominikaną. Ostatecznie w końcówkach granych na przewagi zaprocentowało doświadczenie siatkarek z Ameryki Południowej. Trzecią partię miały już pod pełną kontrolą.

 

W półfinale czeka je niezwykle trudne zadanie, bowiem zmierzą się z niepokonanymi od 34 spotkań Włoszkami, które w środę w ćwierćfinale wyeliminowały Polki po wygranej 3:0.

 

Mistrzostwa potrwają do niedzieli.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Brazylia na Polsatsport.pl.

BS, PAP
