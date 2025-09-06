Finowie już w Polsce. Odbyli trening na Stadionie Śląskim

Podopieczni trenera Jacoba Friisa mogli się na chorzowskim stadionie poczuć jak u siebie. Nie tylko ćwiczyli w warunkach pogodowych przypominających te panujące obecnie w Finlandii, ale też na telebimie zobaczyli flagę swojego kraju i napis „tervetuloa” (witamy).

Zawodnikom dopisywały najwyraźniej humory, bowiem oprócz pokrzykiwań trenerów słychać też było często śmiechy.

Murawa nie była sucha po nocnych opadach deszczu, została dodatkowo zmoczona przed zajęciami. A ponieważ ekipa „Suomi” pojawiła się na boisku kilkanaście minut przed wyznaczonym czasem początku treningu, niektórzy z piłkarzy gości zostali zaskoczeni strugami wody ze zraszaczy, co zupełnie nie popsuło atmosfery zajęć.

Po południu w „Kotle Czarownic” odbędzie się trening Polaków, mecz zostanie rozegrany w niedzielę o 20.45.