Japonia - Brazylia. Gdzie obejrzeć mecz o trzecie miejsce MŚ siatkarek? Transmisja TV i stream online

Japonia - Brazylia to mecz o trzecie miejsce MŚ siatkarek 2025. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja meczu Japonia - Brazylia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go.

fot. Volleyball World

Obie drużyny mają za sobą trudną walkę w półfinałach. Japonki przegrały z Turczynkami 1:3, choć były blisko doprowadzenia do tie-breaka. W czwartej partii prowadziły nawet 24:21, ale ostatecznie przegrały 25:27.

 

Z kolei Brazylijki bardzo wysoko postawiły poprzeczkę Włoszkom. Po niesamowitych emocjach Italia wygrała dopiero w tie-breaku. Czy taki długi mecz wpłynie na dyspozycję brazylijskich siatkarek w niedzielę?

 

Obie drużyny grały ze sobą dwukrotnie w 2025 roku. Oba spotkania wygrały Brazylijki - 3:0 oraz 3:2.

Transmisja meczu Japonia - Brazylia w niedzielę 7 września od 10:20 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Po zakończeniu spotkania rozpocznie się nasze studio.

