Polska - Bośnia i Hercegowina na żywo. Relacja live i wynik na żywo mecz koszykarzy

Polska - Bośnia i Hercegowina to mecz w ramach 1/8 finału Eurobasketu 2025. Spotkanie odbędzie się w Rydze.

- Jesteśmy w drugiej fazie turnieju, której wiele drużyn nie osiągnęło i przygotowujemy się do najważniejszego pojedynku. Zrobiliśmy wszystko, żeby zawodnicy odpoczęli i zregenerowali się. Mamy jeszcze jeden dzień, 24 godziny. Pora meczu jest nietypowa, ale w trakcie przygotowań nie raz trenowaliśmy w takich godzinach. Jest energia w zespole - zapewnił trener Igor Milicic.

Bilans dotychczasowych spotkań o punkty między niedzielnymi rywalami to komplet trzech wygranych biało-czerwonych. W spotkaniach towarzyskich obie strony odniosły po jednym zwycięstwie.

Na zwycięzcę spotkania Polski z Bośnią i Hercegowiną w ćwierćfinale czeka już Turcja, która w sobotnim spotkaniu inaugurującym fazę pucharową w Rydze wygrała ze Szwecją 85:79.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Bośnia i Hercegowina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11.00.

BS, PAP