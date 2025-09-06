Reprezentacja Polski U-19 przebywa od kilku dni w Słowenii. W tym kraju odbywa się bowiem turniej towarzyski dla wspomnianej kategorii wiekowej.



W swoim pierwszym meczu Biało-Czerwoni pokonali 6:0 Wyspy Owcze. Teraz przed nimi drugie spotkanie. Tym razem zmierzą się z gospodarzami - Słowenią.



Trenerem kadry jest Łukasz Sosin.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Słowenia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.