Polska U-19 - Słowenia U-19 to mecz w ramach turnieju towarzyskiego. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Słowenia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

Reprezentacja Polski U-19 przebywa od kilku dni w Słowenii. W tym kraju odbywa się bowiem turniej towarzyski dla wspomnianej kategorii wiekowej.


W swoim pierwszym meczu Biało-Czerwoni pokonali 6:0 Wyspy Owcze. Teraz przed nimi drugie spotkanie. Tym razem zmierzą się z gospodarzami - Słowenią.


Trenerem kadry jest Łukasz Sosin.

 

