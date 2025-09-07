Polska - Portugalia. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polska - Portugalia to spotkanie w ramach Elite League do lat 20. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Portugalia na Polsatspoprt.pl

Kadra U-20 rywalizuje w Elite League. To rozgrywki dla ośmiu czołowych reprezentacji w tej kategorii wiekowej. W zeszłym sezonie w tej imprezie triumfowali Niemcy, wyprzedzając o jeden punkt Anglików. Polacy uplasowali się na piątej pozycji zdobywając siedem "oczek" w siedmiu meczach. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Debiut w reprezentacji za Brzęczkiem. "Jedźmy ostrożnie, bo się motor spali"

 

Za nami już pierwsze starcia tych zawodów. Niemcy pokonali Szwajcarię 5:1, a rywal Polaków - Portugalia, rozegrał już jeden pojedynek, w którym pewnie pokonał drużynę Czech 3:0.

 

Teraz do gry wkraczają podopieczni Miłosza Stępińskiego. Zmagania rozpoczną grając na stadionie w Suwałkach. Przeciwnik jest dobrze znany naszym "Orłom". W zeszłym roku Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość rywala z Półwyspu Iberyjskiego, przegrywając 1:3. Zaś w 2023 roku polski zespół zdecydowanie wygrał 4:0. 

 

Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Portugalia na Polsatspoprt.pl. Początek we wtorek o 13:30.

MR, Polsat Sport
ELITE LEAGUEPIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKI U-20

