Polska - Portugalia. Relacja live i wynik na żywo

Kadra U-20 rywalizuje w Elite League. To rozgrywki dla ośmiu czołowych reprezentacji w tej kategorii wiekowej. W zeszłym sezonie w tej imprezie triumfowali Niemcy, wyprzedzając o jeden punkt Anglików. Polacy uplasowali się na piątej pozycji zdobywając siedem "oczek" w siedmiu meczach.

Za nami już pierwsze starcia tych zawodów. Niemcy pokonali Szwajcarię 5:1, a rywal Polaków - Portugalia, rozegrał już jeden pojedynek, w którym pewnie pokonał drużynę Czech 3:0.

Teraz do gry wkraczają podopieczni Miłosza Stępińskiego. Zmagania rozpoczną grając na stadionie w Suwałkach. Przeciwnik jest dobrze znany naszym "Orłom". W zeszłym roku Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość rywala z Półwyspu Iberyjskiego, przegrywając 1:3. Zaś w 2023 roku polski zespół zdecydowanie wygrał 4:0.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Portugalia na Polsatspoprt.pl. Początek we wtorek o 13:30.

MR, Polsat Sport