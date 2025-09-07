W niedzielę broniący tytułu i prowadzący w światowym rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem w finale US Open. Mecz w Nowym Jorku będzie trzecim z rzędu wielkoszlemowym finałem z udziałem tej dwójki.

Jest już pewne, że drugi rok z rzędu wszystkie wielkoszlemowe turnieje w sezonie wygrają Sinner i Alcaraz. W poprzednim podzielili się po dwa, aby w obecnym sytuacja się powtórzyła musi wygrać Hiszpan.

24-letni Włoch ma na koncie cztery triumfy: Australian Open 2024 i 2025, US Open 2024 i Wimbledon 2025. Dwa lata młodszy Alcaraz kolekcjonowanie najważniejszych tytułów zaczął wcześniej, bo od US Open 2022. Później dołożył Wimbledon 2023 i 2024 oraz French Open 2024 i 2025.

To będzie już ich 15. spotkanie. Bilans lepszy ma Hiszpan, który wygrał dziewięciokrotnie.

Wynik finału zdecyduje, czy Sinner utrzyma prowadzenie w klasyfikacji tenisistów, czy po dwóch latach na szczyt wróci Alcaraz.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Carlos Alcaraz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.