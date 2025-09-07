Włoch stracił w tegorocznym turnieju dwa sety - po jednym z Denisem Szapowałowem oraz Felixem Augerem-Alliasime'em. Znacznie łatwiej poszło mu z Vitem Koprivą, Alexeiem Popyrinem, Alexandrem Bublikiem oraz Lorenzo Musettim - te spotkania wygrał 3:0.

Z kolei Alcaraz awansował do finału w jeszcze bardziej dominującym stylu. W żadnym ze spotkań nie stracił nawet seta! O jego sile przekoanli się Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Jiri Lehecka oraz Novak Djokovic.

Alcaraz i Sinner zmierzyli się niedawno w finale turnieju ATP w Cincinnati. Hiszpan wygrał po kreczu Włocha. Z kolei w finale Wimbledonu to Sinner był lepszy, wygrywając w czterech setach.

W ich bezpośredniej rywalizacji Alcaraz prowadzi 9-5.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz. Wynik meczu. Kto wygrał Sinner - Alcaraz na US Open?

Kto wygrał mecz Sinner - Alcaraz w finale US Open 2025? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Wynik meczu Sinner - Alcaraz w finale US Open pojawi się w tym tekście zaraz po zakończeniu spotkania. Start meczu w niedzielę 7 września ok. 21:00.